شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محسن صالح عن فايلر واستنساخ جيل أبو تريكة وبركات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تعيين محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، فى منصب رئيس لجنة التخطيط للكرة.

ومن المقرر أن يجتمع محسن صالح مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف ترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الأهلى فى أن تكون خطته المقبلة على صعيد الفريق الأول، الناشئين، الأكاديمية واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وسيتولى محسن صالح رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلفًا لطه إسماعيل الذى رحل عن المنصب منذ عدة أسابيع.

وفى تصريحات سابقة لمحسن صالح عبر صفحته على تويتر وأثناء بحث الأهلى عن مدير فنى لقيادة فريق الكرة خلفاً للاسارتى كتب رئيس لجنة التخطيط "لو لفيتوا العالم كله علشان تلقوا كفاءته وفكره. مَش حتلاقوا أبدا زيه علشان جيله خلاص اعتزلوا".

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وأضاف "من يبحث عن جوزيه عليه أن يستنسخ الجيل الذى لعب معه. عصر الملهم عدى وفات وكمان تريكة وعماد وبركات.. اهتموا بصناعة جيل وناظر واستعيدوا روح البطولات، ولا تنتظروا عودة ثومة وحليم وأحلى الذكريات".

وبعد إعلان الأهلى تنصيب السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للمارد الأحمر علق محسن صالح: "يا بخته.. وَيَا سعده.. وَيَا هناه اللى يدرب الأهلى ده يوم مناه. جمهور إدارة أضواء مهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله. الشطارة لما يروح لحد تانى يثبت جدارة. الفيلسوف قالها عبارة: (الأهلى) بأى حد يجيب بطولة.. بجوزيه بعم حارس حتى بلاسارتى وبسهولة. اصبروا.. مَش يمكن فايلر يعمل زى جوارديولا".

وبعد مرور عدة مباريات وظهور الأهلى بمستوى متميز مع فايلر كتب محسن صالح : "مستر فايلر..أبو ضحكة جنان ..دائما هو مبتسم ويفكر.ابتسامته جميله وأفكاره جديدة وقراراته جريئه ووجهة نظره صائبة. كل مباراة بتشكيل مختلف ومع ذلك الأداء لايختلف.جيد جدا مرتفع. إنه يتسرب إلى قلوب الأهلوية بسرعة يتوغل ويتمدد وينتشر.ويقضي علي كل من يواجهه بسهوله بدون مقاومة أو اعتراض!!