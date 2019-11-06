المقاولون يستعد لاستئناف الدورى بثلاث وديات فى الجبل الأحضر

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ويلتقى الذئاب مع منوف يوم السبت المقبل، فى أولى الوديات ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل والمتحدة الأحد فى الأسبوع التالى.
ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى انطلاقة مشواره فى الدورى بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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