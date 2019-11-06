شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعد لاستئناف الدورى بثلاث وديات فى الجبل الأحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفنى، عن فكرة المعسكر الخارجى، ليقرر خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى الأول للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، علاوة على مشاركة المنتخب الأوليمبى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقى الذئاب مع منوف يوم السبت المقبل، فى أولى الوديات ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل والمتحدة الأحد فى الأسبوع التالى.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى انطلاقة مشواره فى الدورى بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.