شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة المنتخب المصرى أمام الصين فى كأس العالم للقارات لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من دينا مشرف وريم العراقى وفرح عبد العزيز ومروة الهضيبى ويسرا حلمى.
وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت أمس عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بجانب الصين وأوكرانيا.
ويشارك فى البطولة 12 دولة جاء تقسيمها وفقا للمجموعات كالتالى..
المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.
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