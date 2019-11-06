شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة المنتخب المصرى أمام الصين فى كأس العالم للقارات لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المنتخب المصرى هزيمة فى أولى مباريات بطولة كأس العالم للقارات لتنس الطاولة بنتيجة 3 / 0 أمام نظيره الصينى، ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 10 نوفمبر فى اليابان. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من دينا مشرف وريم العراقى وفرح عبد العزيز ومروة الهضيبى ويسرا حلمى. وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت أمس عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بجانب الصين وأوكرانيا. Advertisements ويشارك فى البطولة 12 دولة جاء تقسيمها وفقا للمجموعات كالتالى.. المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة المنتخب المصرى أمام الصين فى كأس العالم للقارات لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.