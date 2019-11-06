شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يحدد موعد عودة مهاجم موريتانيا بعد نهاية المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار20 نوفمبر الجارى موعدًا لعودة مامادو أنياس مهاجم الفريق من موريتانيا .
وتلقى الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى استدعاء من منتخب ببلاده للمشاركة فى مباراتين يومى 15 و19 نوفمبر الجارى وتقرر أن يغادر القاهرة 13 نوفمبر متجهًا لبلاده.
وفاز الإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الإنتاج خلال فترة توقف الدوري.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.
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