"فرحت بهدفه أمام الأهلي".. ماذا قال آل الشيخ عن السعيد ودياز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن المفاوضات التي حدثت مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الأهلي في الموسم الماضي.

آل الشيخ قال في تصريحات عبر فيديو نشر على صفحته الرسمية "فيسبوك" :"قبل التفاوض مع دياز كنت أتحدث مع الخطيب على ملف المدرب وكان وقتها يمتلك سير ذاتية بخصوص المدرب الجديد وأنا كذلك".

وتابع :"تلقيت اتصالًا هاتفيًا من جانب الخطيب يخبرني فيه باخيار رامون دياز لقيادة الفريق، وقتها دياز كان يتواجد في بلاده الأرجنتين لأتواصل مع ابنه وكان متواجدًا في دبي خلال هذه الفترة".

واستكمل آل الشيخ تصريحاته :"نجل دياز جاء إلى مصر وجلس مع حسام غالي، بعد هذه الجلسة وضع دياز عدة ملاحظات قبل قيادة الأهلي من أبرزها الملعب والأجهزة المتواجدة".

وكشف آل الشيخ :"تلقيت اتصالًا جديدًا من الخطيب يخبرني فيه برفضه التعاقد مع دياز بسبب طلباته، حيث أكد لي الخطيب أن دياز سيسبب له المشاكل في المستقبل نظرًا لعدم قدرته على العمل في أفريقيا".

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وواصل :"الخطيب كشف لي أنه اختار مدرب تشيكي ليقود الفريق، وقتها شعرت بالحرج لأنني أعطيت 150 ألف دولار لدياز كمقدم عقد".

وأكمل :"في مفاوضات الأهلي مع دياز جاء لي رئيس اتحاد جدة السعودي ليطلب مني الحصول على خدمات الأرجنتيني وعلى الفور جاء المدرب بعد فشل مفاوضات الأهلي".

وانتقل الرئيس الشرفي السابق بالنادي الأهلي بالحديث عن ملعب التتش :"بعد ملاحظات دياز على ملعب التتش، اتصلت بمهندس خاص بي للتواصل مع إدارة الأهلي من أجل تطوير الملعب".

وأوضح :"المهندس قام بالتواصل مع إدارة الأهلي إلا أن الخطيب لم يرد ومجلسه أيضًا ، شعرت وقتها بالحرج لأقرر تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية".

آل الشيخ كشف خلال تصريحاته أنه شعر بالسعادة في الأهلي في مناسبة وحيدة عندما سجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك الفريق الأحمر خلال مباراته الأولى مع بيراميدز، قائلاً :"هذه المرة الوحيدة اللي فرحت فيها الأهلي لأن السعيد اتظم".

وأنهى آل الشيخ خلال تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير الأهلي :"لابد أن يكون كلامكم في الملعب، أتمنى أن أرى مباراة ودية بين الأهلي وألميريا في استاد القاهرة بحضور 90 ألف متفرج".