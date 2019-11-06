آل الشيخ يكشف تفاصيل جلسته مع الخطيب.. ورسالة جديدة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التواصل مع بعضهما دون دخول وسطاء.

آل الشيخ أضاف خلال تصريحاته عبر فيديو نشر على صحفته الرسمية "فيسبوك" :"أنا والخطيب وقعنا في فخ وتم استدراكه، واتفقت معه على التواصل مع بعض أو مع مجلس إدارته حتى لا تتكرر الأزمات".

وكان آل الشيخ زار الخطيب في منزله يوم الإثنين الماضي من أجل الاطمئنان على صحته قبل السفر إلى فرنسا من أجل تلقي العلاج.

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واستكمل آل الشيخ تصريحاته بالحديث عن الأهلي قائلاً :"أمنياتي مع الأهلي عودة الفريق للبطولات الأفريقية ووضع حجر الأساس في الملعب وتطوير ملعب مختار التتش الخاص بالفريق الأول".

وعن مساعدة النادي في بناء الملعب، كشف آل الشيخ :"الأمر يعود للخطيب ومجلسه بالنسبة للملعب".

وتابع :"الخطيب طلب أن يقابلني في الرياض بعد عودته من العلاج في فرنسا، وأنا طلبت زيارته في القاهرة مجددًا".

وانتقل آل الشيخ للحديث عن الزمالك وموقفه من مساعدة القلعة البيضاء، ليرد قائلاً :"أنا محب لنادي الزمالك، ولو حصل فرصة أننا أساعد النادي لن أتأخر، تغريدتي الأخيرة بخصوص الزمالك كانت مجرد دعابة لأنني محب ومشجع للأهلي".