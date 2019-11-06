تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة البطولات الأوروبية المختلفة. الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: دوري أبطال أوروبا 07:55 ـ بايرن ميونيخ VS أوليمبياكوس ـ القناة الناقلة : beIN SPORTS 5 HD 07:00 ـ لوكوموتيف موسكو VS يوفينتوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 H1 10:00 ـ أتالانتا VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD Advertisements 10:00 ـ باير ليفركوزن VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 5 HD 10:00 ـ باريس سان جيرمان VS كلوب بروج ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 10:00 ـ ريال مدريد VS جالاتا سراي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ ريد ستار بلجراد VS توتنهام ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD الدوري الأوروبي 07:50 ـ فيتوريا غيمارايتش VS آرسنال ـ القناة الناقلة beIN SPORTS 2 HD

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