ننشر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الليلة، مع الإثارة والمتعة والتشويق، في دوري أبطال أوروبا. بوابة الوفد تستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: 07:55 ـ بايرن ميونيخ وأوليمبياكوس ـ القناة الناقلة : beIN SPORTS 5 HD 07:00 ـ لوكوموتيف موسكو ويوفينتوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 H1 10:00 ـ أتالانتا ومانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD Advertisements 10:00 ـ باير ليفركوزن وأتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 5 HD الناقلة:beIN SPORTS 5 HD 10:00 ـ باريس سان جيرمان وكلوب بروج ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 10:00 ـ ريال مدريد وجالاتا سراي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ ريد ستار بلجراد وتوتنهام ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

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