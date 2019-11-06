رياضة | فرج عامر: مرحبا بصلح تركي آل الشيخ والخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مرحبا بصلح تركي آل الشيخ والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالصلح الذي تم بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل :"تويتر" :"دائما الصلح خير، مرحبا بصلح تركي آل الشيخ والخطيب".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد قام بزيارة الخطيب في منزله أول أمس الاثنين للاطمئنان عليه عقب خضوعه لحقن في الظهر.

ويطير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ٩ نوفمبر الجاري إلى فرنسا في رحلة علاجية للاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام الظهر.