رياضة | الكشف عن مدة غياب مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا لاعب برشلونة عن فريقه الكتالوني عقب تعرضه للإصابة أمس أمام سلافيا براج التشيكي.

وكان ألبا قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمس أمام سلافيا براج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

وأفادت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن ألبا سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى ٣ أسابيع.

وتابعت الصحيفة بأن ألبا سيغيب عن مواجهة سيلتا فيجو في كامب نو، وعدم الذهاب مع المنتخب في توقف الفيفا، وغيابه عن مواجهة ليجانيس.

وأشارت الصحيفة بأن التحدي الأول أمام جوردي ألبا، هو أن يعود للعب ضد بوروسيا دورتموند في كامب نو في 27 نوفمبر.