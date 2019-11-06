رياضة | ريال مدريد يجهز ٣٠٠ مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز ٣٠٠ مليون يورو لضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الكبرى.

وأفادت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية بأن نادي ريال مدريد وريال مدريد خصص ما لا يقل عن 300 مليون يورو للتوقيع معه الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة فإن إدارة باريس تعتمد على تمديد عقد 'فرعوني' مع راتب يضاهي راتب نيمار. العقد الجديد جاهز ولا ينتظر سوى توقيع مبابي.

وتابعت الصحيفة بأنه في الوقت الحالي، مبابي لم يتخذ أي قرار فيما يخص مستقبله.

وواصلت بأن مبابي سعيد في باريس، المدينة والنادي ولا يحلم سوى بالفوز بدوري أبطال أوروبا. هو الآن يبقى مركزاً على فريقه، أدائه وأهدافه الشخصية لأنه يعرف أن الاقتراحات ستنهال عليه عندما سيقرر التفكير في الأمر.