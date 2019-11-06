رياضة | طريقة حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما وأسعارها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما وأسعارها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "تذكرتي" عن طريقة حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري.

وحرصت الشركة على نشر مقطع فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعلن في طرح التذاكر وحجزها من خلال الموقع الرسمي للشركة.

ويلعب منتخب مصر الأوليمبي ضد مالي يوم الجمعة المقبل بينما الكاميرون مع غانا وتصل وتصل قيمة التذكرة في المقصورة إلى 350 جنيها مصريا (22 دولار أمريكي) لكبار الشخصيات.

أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

المقصورة 22 دولار ما يعادل 350 جنيهًا مصريًا

الدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار)

الدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار)

الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها ( 5 دولارات)

الدرجة الثانية 30 جنيها ( 2 دولار)

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الدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار)

بينما تختلف أسعار تذاكر مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تقع فيها مصر حيث تبلغ أسعار التذاكر لهذه المباريات 250 جنيها (16 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيها (3 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).