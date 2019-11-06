رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ريال مدريد الإسباني لتحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك عندما يواجه ضيفه جالطة سراي مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

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خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم : رودريغو - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.