رياضة | نجم الجزائر مهدد بالإيقاف بسبب اللقطة الخارجة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر مهدد بالإيقاف بسبب اللقطة الخارجة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي عن شعوره وبصقعلى مدافع الجندل خلال مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 في دور الـ64.

وأصبح يوسف البلايلي مهددًا بالإيقاف وفقًا للمادة الـ48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بالإيقاف 6 مباريات والغرامة مما يجعله مهددًا بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم 29 نوفمبر.