رياضة | إصابة جديدة تهدد أحلام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تهدد أحلام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد البرنامج التأهيلي مدة غياب جوردي ألبا الظهير الأيسر نادي برشلونة الإسباني الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وغادر جوري ألبا مع بداية الشوط الثاني لمباراة برشلونة وسلافيا براج لحساب سيرجي روبرتو بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية.

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شعر جوردي ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.