رياضة | نجم الجزائر يبصق على مدافع في مباراة الأهلي والجندل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر يبصق على مدافع في مباراة الأهلي والجندل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بصق الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي على مدافع الجندل خلال مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 في دور الـ64.

ودخل يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر في مشادة مع أحد لاعبي فريق الجندل في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة وتبادل الطرفان البصق على بعضهما البعض.

Advertisements

وتهدد المادة الـ48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق البلايلي بالإيقاف 6 مباريات والغرامة مما يجعله مهددًا بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم 29 نوفمبر.