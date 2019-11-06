رياضة | الضربات تتوالى على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضربات تتوالى على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وخرج جوري ألبا مع بداية الشوط الثاني لمباراة برشلونة وسلافيا براج لحساب سيرجي روبرتو بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية.

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وتحدد مدة غياب ألبا حسب البرنامج التأهيلي بعدما شعر ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.