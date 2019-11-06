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رياضة | الضربات تتوالى على برشلونة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب الظهير الأيسر جوردي ألبا لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في .

 

وخرج جوري ألبا مع بداية الشوط الثاني لمباراة برشلونة وسلافيا براج لحساب سيرجي روبرتو بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية.

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وتحدد مدة غياب ألبا حسب البرنامج التأهيلي بعدما شعر ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.

 

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