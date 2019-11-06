شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد رفضه الاستغناء عن خدمات طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسؤولو الزمالك، رفض فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بعد تردد أنباء عن عروض خليجية جديدة له خلال الفترة الماضية لكونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض بعد تأكيدات المشرف على الكرة بالزمالك عن امتلاك طارق حامد لعرض رسمى قوى فى الصيف الماضى.

اللاعب لديه رغبة مؤكدة فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الحديث فى أية عروض خاصة بعد اتفاقه مع رئيس الزمالك حول مسألة تقديره بصورة مالية تتناسب مع مجهوداته التى يقدمها مع الفريق فيما رفض مسئولو الزمالك تقسيم اللاعبين المقرر تعديل عقودهم وباقى اللاعبين إلى فئات محددة القيمة المالية .