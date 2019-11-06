شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد رفضه الاستغناء عن خدمات طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد مسؤولو الزمالك، رفض فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بعد تردد أنباء عن عروض خليجية جديدة له خلال الفترة الماضية لكونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض بعد تأكيدات المشرف على الكرة بالزمالك عن امتلاك طارق حامد لعرض رسمى قوى فى الصيف الماضى.
اللاعب لديه رغبة مؤكدة فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الحديث فى أية عروض خاصة بعد اتفاقه مع رئيس الزمالك حول مسألة تقديره بصورة مالية تتناسب مع مجهوداته التى يقدمها مع الفريق فيما رفض مسئولو الزمالك تقسيم اللاعبين المقرر تعديل عقودهم وباقى اللاعبين إلى فئات محددة القيمة المالية .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجدد رفضه الاستغناء عن خدمات طارق حامد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.