بعد الصلح.. رسالتان من آل الشيخ للجماهير الحمراء والبيضاء.. ويكشف: ’’مفرحتش في الأهلي الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة بس‘‘

كتب: ضياء السقا

وجه تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسائل هامة إلى الأهلي وجماهيره، وكذلك نادي الزمالك، عقب تصالحه مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وكشف آل الشيخ، عن أمنياته للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، قائلا عبر فيديو لايف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الإعلامي أحمد سعيد: "أتمنى أن يسير الفريق في الطريق الصحيح وفق رؤية محمود الخطيب".

وأضاف: "كمشجع أهلاوي أتمنى أن يكون للأهلي أفضل تشكيل وأن يعود للفوز بالبطولة الأفريقية، وأن يكون هناك تجديدات وتطويرات في استاد مختار التتش، ويتم وضع بنية أساسية لاستاد النادي".

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كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: "أوجه رسالتين الجماهير لعدم تكرار ما حدث قبل ذلك، وهما خلينا في الكورة والملعب، لا نتحدث عن الأهل والأعراض، ولا للعنصرية".

وداعب رئيس هيئة الترفيه السعودية الجماهير قائلا: "مفرحتش في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت غير في حاجة واحدة، وهي هدف عبدالله السعيد الأول مع بيراميدز في شباك الأهلي، لأنه ظُلم، أمام عيني، اللي سمع غير اللي شاف".

وفي سياق متصل، وجه تركي رسالة لإدارة وجماهير نادي الزمالك، قائلا: "أنا بحبكم، وهفضل أحبكم حتى لو شيلتو اسمي من على المبنى اللي في النادي".