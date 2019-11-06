شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعتمد طريقة 4 / 2 / 3 /1 مع المنتخب رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول اعتماد طريقة 4 / 2 / 3 / 1 بشكل رسمى مع المنتخب، على أن يتعود اللاعبون عليها خلال الأيام المقبلة، التى تشهد معسكر الاستعداد لمباراتىّ كينيا وجزر القمر المقرر لهما 14 و18 نوفمبر الجاري فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريفيا 2021.

يدرس حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم منح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد فى المباراة الودية أمام ليبيريا المحدد لها غدًا الخميس استعدادًا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

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يرغب المدير الفنى فى تجربة محمود وحيد فى الناحية اليسرى بجانب عمرو السولية فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، وأحمد جمعة مهاجم المصرى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه مع المصرى البورسعيدى.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم على استاد برج العرب، قبل مواجهة ليبيريا غدًا فى السادسة مساء، وهى البروفة الأخيرة قبل مواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر الجارى.