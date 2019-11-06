شكرا لقرائتكم خبر عن الفتنة تغلق باب عودة كهربا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، غلق الباب أمام محاولات بعض الوسطاء لإعادة محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الذى رحل في الصيف الماضى إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالى دون الحصول على موافقة إدارة القلعة البيضاء حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

وتمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بحفظ حقوق النادى كاملة بمواصلة مقاضاة كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وذلك بعد التصريحات التى أعلنها أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى من قبل بأن الباب مفتوح أمام كهربا ثم عاد مؤخرًا ليفسر تلك التصريحات مجددًا ويؤكد من تصريحاته أنه كان يقصد أن الباب مفتوح أمام اللاعب للعودة للرحيل من خلال الزمالك ويستفيد من بيعه أو إعارته لامتلاك الأبيض حقوق تسويق اللاعب ولكنه شدد على استحالة تواجد كهربا ضمن قوام الفريق الأبيض مجددًا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن أن رئيس القلعة البيضاء لديه قرار نهائى بشأن كهربا برفض تواجده مرة أخرى داخل النادى الأبيض بسبب عدم التزامه مع الفريق وطريقة رحيله خاصة أن الموافقة على أمر عودته مرة أخرى من الممكن أن تحدث فتنة داخل صفوف الأبيض خاصة أن رحيله جاء رغبة منه فى زيادة عقده بطريقة يراها رئيس الأبيض مرفوضة تمامًا داخل النادى خاصة أنه أعلن فى أكثر من مناسبة أنه لن يقبل فى عهده ممارسة أى لاعب الضغوط من أجل رفع قيمة راتبه لذا يرغب مسئولو الأبيض فى تجنب الفتنة داخل الفريق وغلق ملف الحديث فى إعادة كهربا من عدمه للتركيز فقط فى المنافسات القادمة سواء مواجهة إنبى التى تحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز أو لقاء مازيمبى الكونغولي، المحدد له يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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