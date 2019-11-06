شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الامارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلي في السابعة من مساء اليوم ،الأربعاء، للقاهرة قادمة من الأمارات بعد إقامة معسكر خارجي إستمر قرابة السبعة أيام خاض خلاله الفريق تدريبات قوية يومية بدون خوض مباريات ودية.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلى أن فريقه إستفاد كثيراً من المعسكر الذى جاء في توقيت هام عانى خلاله اللاعبون من حالة "ملل" جراء التدريبات اليومية بملعب التتش لأكثر من 30 يوماً لذا كان من الطبيعي أن يكسر الفريق حدة الملل بهذا المعسكر الخارجي الذى حرص فيه فايلر كذلك على تطبيق بعض الجمل التكتيكية فيه وكذلك تحقيق التفاهم بين اللاعبين والإنسجام والتعرّف على قدرات اللاعبين بشكل أكثر .

وخاض الاهلي التدريبات مرتين في معسكر دبي بدون لاعبيه الدوليين الذين عادوا للقاهرة فجر الأثنين الماضي للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الأول إستعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021).