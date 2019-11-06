ترتيب المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بعد فوز ليفربول وتعادل نابولي

كتب: ضياء السقا

انتزع ليفربول الإنجليزي، صدارة المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه جينك البلجيكي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء أساسيا، وقدم أداء رائعا، وصنع هدفا، وكان مصدر خطورة، إذ أهدر أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.

وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق ويجنالدوم، في الدقيقة 14، ثم أدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ساماتا.

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وفي الدقيقة 53 استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى تشامبرلين الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس كوكي.

وعلى الجانب الأخر، سقط نابولي الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي مع سالزبورج النمساوي 1-1.

وبذلك تصدر ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه نابولي بـ8 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ4 نقاط، وجينك في المؤخرة بنقطة واحدة.

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