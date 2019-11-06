ملخص لمسات صلاح أمام جينك: أسيست رائع وفرص ضائعة

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا هاما بعد تغلبه على ضيفه جينك البلجيكي، بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء أساسيا، وقدم أداء رائعا، وصنع هدفا، وكان مصدر خطورة، إذ أهدر أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.

وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق ويجنالدوم، في الدقيقة 14، ثم أدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ساماتا.

في الدقيقة 53 استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى تشامبرلين الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس كوكي.

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وفي الدقيقة 39 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر أوريجي كرة طولية له فشل ديواست لاعب جينك في التعامل معها ليستلمها الدولي المصري خارج منطقة الجزاء ولكنه تسرع وسدد الكرة لتذهب بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 59 أهدر الفرعون المصري فرصة تسجيل الهدف الثالث لليفربول عندما وصلت إليه الكرة على حدود منطقة جزاء جينك ودخل بها وسدد كرة ضعيفة وصلت سهلة للحارس.

وبذلك تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه نابولي بـ8 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ4 نقاط، وجينك في المؤخرة بنقطة واحدة.

شاهد ملخص لمسات صلاح: https://btolat.olinevid.com/embed00/xUQhBOuY6c