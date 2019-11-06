شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستفسر من "كاف" عن ملعب المران الأخير استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر المنتخب الأولمبى من اللجنة المنظمة للبطولة والتابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن ملعب المران الأخير والمحدد له غدًا الخميس، قبل مواجهة مالى يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر التى يعتبرها الجهاز الفنى نصف الفوز بالبطولة حيث أكد شوقى غريب أنها مواجهة بث الثقة والفوز بها يبث الطمأنينة فى نفوس الجميع نحو تحقيق هدفنا بالفوز باللقب وإسعاد الجماهير فضلا عن التأكد أن مالى من أقوى الفرق والمنافس الأول بالمجموعة ويضم عناصر غاية فى القوة والتميز ولذا جهزنا خطط وسيناريوهات للسيطرة على أوراقه الرابحة مع فرض أسلوب لعبنا.

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي فى التعرف على ملعب المران الأخير سواء بالسماح للفريق بالتدريب على استاد القاهرة الرئيسى أو بتروسبورت، خاصة أن شوقى غريب قرر السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة مالى.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.