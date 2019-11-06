شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي "المحترف" ينضمون لمنتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخلّف الثلاثى الأجنبي المحترف في صفوف الأهلي، على معلول ووليد أزارو وجيرالدو عن العودة لمصر مع البعثة، حيث ينضم الأول والثاني والثالث لمنتخبات بلادهم استعدادًا لخوض مباريات رسمية خلال الفترة المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.
في نفس الشأن، يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع معاونيه وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد عودة المدير الفني من إجازته القصيرة إلى سويسرا والتى ستبدأ يوم 7 نوفمبر الجاري وتستمر حتي العاشر من الشهر ذاته، ويرغب المدرب السويسري في وضع خطة الإعداد في المرحلة الأخيرة التي ستبدأ يوم 11 نوفمبر وسيغيب عنها لاعبو الفريق الدوليون والأجانب.
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