شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري.

ويغيب عن مباراة اليوم الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2021 .

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وخاض الزمالك مباراة ودية أول أمس الإثنين أمام فريق جولدي وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة في إطار استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري.