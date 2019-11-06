طرح تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 عام.. ومسؤول "تذكرتي" يكشف الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حاتم السعيد، مسؤول في إدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن التذاكر الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أصبحت مُتاحة عبر موقعها الرسمي لمن يريد حجز التذاكر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري حيث تتأهل أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو .2020

السعيد، أشار في مداخلة أُجريت معه ببرنامج سوبر تايم على فضائية تايم سبورت مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى أن "فان أي دي FAN ID" الذي استخدمه المشجعين لدخول لمباريات كأس أمم أفريقيا الماضية التي توّجت بها الجزائر سيكون متاحًا لاستخدامه بهذه البطولة.

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وأوضح مسؤول شركة تذكرتي، أن منافذ بيع تذاكر البطولة ستكون في القاهرة ومحيطها؛ حيث ستُقام المباريات في القاهرة واستاد السلام؛ حيث تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيه و30 جنيه لتذكرة الدرجة الثانية و75 جنيه بالنسبة لتذكرة الدرجة الأولى.

وأتم مسؤول شركة تذكرتي حديثه بالإشارة إلى أسعار مباريات باق المنتخبات في البطولة ستكون مماثلة لمباريات مصر:"الأسعار في متناول الأيد".

يُذكر أن البطولة تُقام بنظام مجموعتين تضم كل مجموعة 4 فرق؛ حيث تقع مصر بصفتها المستضيف على رأس المجموعة الأولى.