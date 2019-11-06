كلوب ساخرًا عن أزمة مباراة أستون فيلا: سألناهم عن إمكانية خوضها بقطر

سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من أزمة موعد مباراة الفريق أمام أستون فيلا بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي ستتزامن مع موعد مباراة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

قال كلوب في تصريحات عقب مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف: "اسألوا استون فيلا

واطلبوا منهم ان يأتوا الى قطر فسنكون هنالك لنلعب المباراة، بصراحة ليس لدينا فكرة عن تبك الامور فكان هناك قرار علينا اتخاذه وهنالك مزيد من الوقت للتفكير فيما سنفعل".

وتابع:" كان على المسؤولين في اتحاد رابطة الدوري، مراجعة الامور بشكل اكثر

فالمشاركة بكأس العالم للأندية لا تلعبها الا اذا فزت بدوري الابطال وهذا مالا يحدث كل خمسة ملايين سنة".

وواصل:" تحدثنا عن المشاكل وهي واضحة فلايمكننا الاستمرار هكذا ونحن بحاجة لحل".

وكان ليفربول أعلن في بيان رسمي عن خوضه لمباراته أمام أستون فيلا، بكأس الرابطة، في الموعد المقرر لها في ١٧ ديسمبر، حيث سيشارك في البطولتين، بفريقين، فريق سيشارك في مباراة الكأس، الأخر في كأس العالم للأندية.