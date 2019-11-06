شاهد | الدوري مع وليد حلقة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ناقش برنامج الدوري مع وليد، في حلقة يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019، الخروج الجديد عن النص من لاعب الوسط الدولي الجزائري ‘يوسف بلايلي’ أثناء مباراة فريقه أهلي جدة ضد نادي الجندل في مباراة دور ال64 من بطولة كأس خادم الجرمين الشريفين.

وأظهرت الإعادة التلفزية لإحدى اللقطات تعمد يوسف بلايلي للبصق على مدافع نادي الجندل بعد تشابكهما بالأيدي على حدود منطقة الجزاء، وكان بلايلي الباديء بالبصق على ظهر خصمه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد بلايلي في وسائل الإعلام السعودية وأُتهم بالهمجية بعدما ركل زجاجة مياه على خط التماس، احتجاجًا منه على قرار تغييره من المدرب السويسري كريستيان جروس بالشوط الثاني من مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري.

على صعيد آخر، تناولت حلقة الدوري مع وليد الاستعدادات الأخيرة لنادي النصر لمواجهة الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة، والمقرر لها اليوم الاربعاء 6-11-2019.

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وستحظى تلك المباراة بمتابعة كبيرة من جمهور الكرة السعودية، فإذا تمكن النصر من الفوز سيعادل عدد نقاط الهلال وسيشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019 في تكرار لما حدث الموسم الماضي، عندما لحق النصر بالهلال في الصدارة قبل أن يظفر بلقب المسابقة في الردهات الأخيرة.