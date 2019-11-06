رياضة | تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتمسك مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.
ويرغب محمود عبد المنعم "كهربا" في العودة لمصر مجددًا ويرحب بالإنضمام لصفوف نادي الزمالك خاصة وأن فريقه يقدم نتائج سيئة في الدوري البرتغالي، ولا يرضي طموحات اللاعب.
ويواجه النادي الأهلي مشكلة في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، بوجود عدة بدائل في نفس مركزه، بالإضافة لقلق إدارة النادي من موقف اللاعب القانوني بعد هروبه من الزمالك.
ويدرس مجلس الأهلي اقتراح ينص على التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، ثم اعارته لاحد الأندية بالدوريات الخليجية، قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مرة أخري.
ولا يزال هذا المقترح محل دراسة من مسؤولي الأهلي ولكن ما يجعله مناسبًا هو الصلح الذي تم بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وهو الأمر الذي يجعل اعارة اللاعب بالدوري السعودي أمرًا سهلا، لا سيما وأنه سبق ولعب ضمن صفوف اتحاد جدة.
وكان محمود كهربا قد فاجئ إدارة الزمالك بالرحيل إلي البرتغال بشكل مفاجئ ودون علم مسؤولي النادي، ثم اعلن انضمامه لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وتقدم الزمالك بشكوي ضده للفيفا ولكن النادي البرتغالي نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة مع الفريق.
فايلر يصدم كهربا
وكان قد صدم رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي المنتظر ضمه إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وطلب مدرب الأهلي مشاهدة اللاعب على الطبيعة خلال مشاركته مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 لأنه ليس من المنطقى أن يتعاقد مع لاعب من خلال الفيديوهات القديمة فقط.
وترغب القلعة الحمراء في التعاقد مع نجم الزمالك السابق الذي كان يسعى لإنهاء الصفقة بأسرع وقت، بينما قرر حسام المدير الفني لمنتخب مصر ضمه إلى قائمة الفراعنة خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي يومي 14 و18 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.
وشارك كهربا في 4 مباريات مع فريقه البرتغالي منذ رحيله عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي وسجل هدفًا.