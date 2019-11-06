رياضة | الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي الجدل المثار حول مستقبله مع المارد الأحمر، خاصة بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد تراجع مستواه ورغبة إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق.

وقال المغربي أزارو في تصريحات اليوم الثلاثاء: " لا أركز في الأنباء المثارة عن عروض الاحتراف التي تأتي لي من وقت لأخر، لأن هناك من يُبالغ في الحديث عنها بشكل غير حقيقي ولا يستند إلى أية معلومات لذا لا أرد عليها".

وأضاف: " من يريد التحدث عن هذه العروض يتحدث كيفما يشاء، أنا أسمع كلام كثير عني، والصحافة تتحدث عن عروض احتراف غير موجودة".

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وأكد المغربي وليد أزارو أنه يركز مع النادي الأهلي فقط في الوقت الحالي، ويحاول الاجتهاد في التدريبات والمباريات من أجل مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها قال: " أحرص دائمًا على الاستفادة من الانتقادات التي أتعرض لها خاصة إذا كان نقد بناء، أما بخصوص الانتقادات والشائعات غير الصحيحة لا ألتفت إليها".

وأكمل تصريحاته: " لا صحة لما يتردد بخصوص رحيلي عن النادي الأهلي، ولم أتلقي عروضًا رسمية كما تردد، وأرجوا أن يحصل الجميع على المعلومات الصحيحة من الأهلي أو من خلالي منعاً لتضارب الأنباء أو الأقوال".

وبخصوص طموحاته مع الأهلي قال: "أتمنى حصد لقب إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية بعدما حصدت الكثير من الألقاب المحلية مع الأهلي منذ انتقالي له".