رياضة | الأهلي يسعي لتدعيم خط الدفاع بفرمان من فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعي لتدعيم خط الدفاع بفرمان من فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النادي الأهلي التحرك بشكل رسمي ومكثف من أجل حسم بعض الصفقات المستهدفة خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في مختلف المراكز بالفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب والبطولات.

ونجح النادي الأهلي الحصول على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق البترولي وظهوره بمستوي طيب في مباريات الدوري الممتاز، حيث يري مسؤولي القلعة الحمراء أنه خيارًا مثاليًا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لتقديم عرضًا رسميًا إلي إدارة نادي إنبي خلال الفترة القادمة، لضم أسامة جلال بشكل رسمي من النادي البترولي، وذلك بعد الحصول على توقيع اللاعب.

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ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع لاعب إنبي خلال الفترة الماضية، وذلك بناءًا علي رغبة السويسري رينيه فايلر الذي طلب تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بعد كثرة الإصابات والغيابات في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الأهلي يرتبط بمباريات هامة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية.

يذكر أن النادي الأهلي سبق ودخل في مفاوضات مع نادي إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلي إعارة هشام محمد للنادي البترولي، ولكن إنبي رفض وطلب الحصول على خدمات 3 لاعبين من الأهلي مما أدي لفشل الصفقة.

ويعد أسامة جلال من العناصر المميزة في الدوري المصري، يبلغ عمره 22 عامًا حيث أنه من مواليد 17 سبتمر 1997 وبدأ مسيرته مع ناشئي نادي إنبي عام 2016، ثم انتقل لصفوف نادي بتروجيت قبل أن يعود مرة أخري لإنبي.

لعب أسامة جلال ضمن صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة في موسم 2017 - 2018، 2018 - 2019، وقدم مستويات رائعة، كما أنه أحد العناصر الرئيسية ضمن تشكيلة المنتخب الاوليمبي.