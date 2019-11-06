شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي في ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك مباراة أمام منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي اليوم ، علي ملعب عبد اللطيف ابورجيله بمقر النادي ، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري .
ويغيب عن مباراة اليوم الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2021 .
وخاض الزمالك مباراة ودية أول أمس الاثنين امام فريق جولدي وانتهي بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة في اطار استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري.
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