شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من الإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، للقاهرة قادمة من الإمارات بعد إقامة معسكر خارجي استمر قرابة السبعة أيام خاض خلاله الفريق تدريبات قوية يومية بدون خوض مباريات ودية.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى أن فريقه استفاد كثيرًا من المعسكر الذى جاء في توقيت مهم عانى خلاله اللاعبون من حالة "ملل" جراء التدريبات اليومية بملعب التتش لأكثر من 30 يومًا لذا كان من الطبيعي أن يكسر الفريق حدة الملل بهذا المعسكر الخارجي الذى حرص فيه فايلر كذلك على تطبيق بعض الجمل التكتيكية فيه وكذلك تحقيق التفاهم بين اللاعبين والانسجام والتعرّف على قدرات اللاعبين بشكل أكثر.

وخاض الأهلي التدريبات مرتين في معسكر دبي بدون لاعبيه الدوليين الذين عادوا للقاهرة فجر الإثنين الماضي للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021).

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