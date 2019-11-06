كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أمنياته للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة. وقال تركي آل الشيخ عبر فيديو لايف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يتمنى أن يسير الأهلي في الطريق الصحيح وفق رؤية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأضاف تركى آل الشيخ:" كمشجع أهلاوي أتمنى أن يكون للأهلي أفضل تشكيل وان يعود الأهلي للفوز بالبطولة الأفريقية، وأن يكون هناك تجديدات وتطويرات في استاد مختار التتش، ويتم وضع بنية أساسية لاستاد الأهلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي أل الشيخ بعد زيارة بيبو : «بنية أساسية لإستاد الأهلي .. وفق رؤية محمود الخطيب سيسير الأحمر في الطريق الصحيح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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