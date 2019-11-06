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مباراة بايرن ميونيخ × أوليمبياكوس الأربعاء 6 -11- 2019 | تابع مواعيد المباريات وجدول المجموعة...

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مباراة أوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ ، فى إطار منافسات الجولة الرابعة – لدور المجموعات بطولة   2019 – 2020 ، جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة الثانية صدامات قوية وعنيفة بين أندية كبار أوروبا، وجمعت المجموعة الثانية فريق بايرن ميونيخ بجوار فريق توتنهام وفريق أوليمبياكوس وفريق سيرفينا زفيزدا.

ويسعى الفرق الأربعة فى المنافسة القوية والشرسة من أجل العبور من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية والوصول للمباراة النهائية، ويتواجد فى المجموعة وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام الإنجليزى والذى خسر على يد فريق فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات
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