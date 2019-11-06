شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ممنوع من إبرام الصفقات الشتوية بفرمان من ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى من إدارة ناديه عدم حسم أي من الصفقات المنتظر إبرامها فى فترة الانتقالات الشتوية دون الرجوع إليه للبت فيها، ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى خلال فترة توقف الدورى على مشاهدة أشرطة فيديو لمهاجمين ولاعبين يجيدون فى الجبهة اليسرى سواء داخل مصر أو خارجها، تمهيدًا لاختيار أفضلهم وأنسبهم من حيث القيمة المادية وفقًا لميزانية النادى، للبدء فى فتح قنوات اتصال مع وكيله تمهيدًا للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميودراج طلب من مسئولى ناديه بعد الاستقرار على اللاعبين وسرعة التعاقد معهما لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد كظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة، فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.

فى سياق آخر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.