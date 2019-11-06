شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يستضيف المنصورة فى ختام مباريات الجولة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم فريق غزل المحلة نظيره المنصورة باستاد المحلة فى ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

يدخل غزل المحلة المباراة وفى جعبته 4 نقاط جمعهما من التعادل فى اللقاء الأول أمام مالية كفر الزيات، والفوز على الحمام فى الأسبوع الثانى بهدف مقابل لا شىء، بينما يخوض المنصورة اللقاء وقد جمع نقطتين بعد التعادل فى الجولة الأولى أمام الحمام، والتعادل فى اللقاء الثانى على ملعبه أمام أبو قير للأسمدة.

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ويسعى خالد عيد المدير الفنى للمنصورة لاستغلال عامل الأرض والجمهور ومواصلة الانتصارات للدخول على سباق المنافسة على الصعود مبكرًا، فى الوقت الذى يحاول فيه الجهاز الفنى للمنصورة للعودة بنتيجة إيجابية.