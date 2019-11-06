الإنتاج الحربى يلاقى المقاصة وديًا استعدادًا للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.
وفاز الإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الإنتاج خلال فترة توقف الدوري.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.
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