أسطورة ليفربول: صلاح لاعب جائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مايكل أوين، أسطورة ليفربول السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق أصبح مهووسا بتسجيل الأهداف خلال السنوات القليلة الماضية.

وصنع صلاح هدفا في فوز ليفربول على جينك البلجيكي في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وقال أوين في تحليله للمباراة عبر قناة "BT Sport": "طريقة لعب صلاح تغيرت، إن رأيته يلعب قبل خمس سنوات ستجده يتفوق على اللاعبين في الأطراف ويضع الكرات لزملائه".

وأضاف: "صلاح صنع هدفا أمام جينك لكنه الآن لاعب جائع حقا لإحراز الأهداف، لم يكن معتادا على ذلك لكنه أصبح حاليا مهووسا بالأهداف".

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وأكمل أوين: "صلاح فاز بأحذية ذهبية وكان نجم الفريق، يبدو الأمر كما لو أنه يشعر بضغوط هائلة للتسجيل طوال الوقت، لا أعتقد أبدًا أنه سيمرر الكرة حين يكون أمام المرمى".

وأتم قائلا: "يبدو الأمر وكأن لديه عقل ذو مسار واحد، لا حرج في ذلك، ما أقوله ليس نقدًا ولكن من المثير للاهتمام كيف أصبح على مر السنين مهووسا بالأهداف، يتطلب الأمر معرفة أحد".

صلاح (27 عاما) سجل هذا الموسم ثمانية أهداف مع ليفربول، بفارق هدفين أقل عن زميله السنغالي ساديو ماني، متفوقا على البرازيلي روبرتو فيرمينو بفارق خمسة أهداف.

يذكر أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي يستعد حاليا لمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد المقبل على ملعب آنفيلد، ويسعى الريدز لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط.