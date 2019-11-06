النشرة الرياضية| الأهلي يُسقط الزمالك في قمة مثيرة.. وأزمة بين المنتخب وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عدد من المباريات والأحداث الرياضية، والتي جاء أبرزها فوز الأهلي على الزمالك في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة، بجانب وجود أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وبيراميدز.
وجاءت أبرز الأخبار الرياضية كالتالي:
مصدر في الزمالك لمصراوي: طلبنا تعديل لائحة الاستبدال
الأهلي يمنح محسن صالح منصبا فنيا بالنادي
ليفربول سيلعب مباراتين رسميتين خلال 24 ساعة
الأهلي يهزم الزمالك في كأس مصر لكرة السلة
بالفيديو.. أحداث مؤسفة في قمة السلة بين لاعبي الأهلي والزمالك بسبب "كوبري"
بطل "كوبري السلة" بين الأهلي والزمالك يكشف لمصراوي كواليس الأزمة
"سنتقدم بشكوى".. أول تعليق للأهلي على أزمة قمة السلة (فيديو)
تعليق اتحاد السلة على واقعة لاعب الأهلي بمباراة الزمالك (فيديو)
لماذا أصبح رمضان صبحي "تريند" على تويتر؟
بيراميدز يُعلن موعد إرسال لاعبيه للمنتخب
رغم موافقة بيراميدز.. البدري يضم طارق وأشرف لقائمة منتخب مصر
بيراميدز: جهاز المنتخب يريد بطولة زائفة.. هل رحيل البدري عنا سبب الأزمة؟
بالفيديو.. صلاح يصنع هدف انتصار ليفربول على جينك بدوري الأبطال
دوري الأبطال.. دورتموند يقلب الطاولة على إنتر.. وعودة مجنونة لتشيلسي أمام أياكس
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