كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرارا بإنهاء وفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية بشأن حقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد الأفريقى.
قالت قناة الرياضية المغربية" عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن الكاف أنهى عقده مع لاجاردير بأثر فوري، العقد بين الطرفين كان ساري المفعول حتى العام 2028بقيمة مليار دولار.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قرر منذ فترة رسميا إلغاء التعاقد بين الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة لاجاردير سبورت فيما يخص السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يقرر فسخ عقد المليار دولار مع لاجاردير الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.