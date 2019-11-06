الكاف يقرر فسخ عقد المليار دولار مع لاجاردير الفرنسية

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرارا بإنهاء وفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية بشأن حقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد الأفريقى.

قالت قناة الرياضية المغربية" عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن الكاف أنهى عقده مع لاجاردير بأثر فوري، العقد بين الطرفين كان ساري المفعول حتى العام 2028

بقيمة مليار دولار.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قرر منذ فترة رسميا إلغاء التعاقد بين الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة لاجاردير سبورت فيما يخص السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل مصر.