تركي آل شيخ: أحب الزمالك.. والبوست الأخير كان دعابة من مشجع أهلاوي

قال تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه يحب القطبين، الأهلي والزمالك لأنهما يمثلا مصر، وأنه من يحب مصر يجب أن يحب الناديين.

وأضاف تركي في تصريحات تليفزيونية أن نادي الزمالك نادي كبير مؤكدًا بحبه للزمالك، حيث من يحب مصر، يجب

أن يكون يحب الأهلي والزمالك، مضيفًا:" لو حصلي فرصة اني اساعد الزمالك مش هتأخر".وحول البوست الساخر الذي كتبه منذ أيام عن الزمالك، قال انها كانت على سبيل الدعابة فقط من مشجع "أهلاوي".وواصل:" حتى لو مسؤولوا الزمالك قرر إزالة المبنى الذي وضع باسمي في الزمالك سأظل أحبهم".وفى سياق أخر، أكد تركي آل شيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، أنه يتمنى أن تقام مباراة ودية بين النادي الأهلي وألميريا.وأضاف تركي آل شيخ، أن يتمنى أن تكون المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بحضور ٩٠ ألف مشجع من أجل مشاهدة المباراة.