تركي آل شيخ يكشف كواليس مفاوضات رامون دياز مع الأهلي

تحدث تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاوضات الأهلي مع رامون دياز، حيث كان الأهلي قريبًا من التوقيع المدرب الأرجنتيني، لكن باتت المفاوضات بالفشل في النهاية.
قال تركي آل شيخ في
وتابع: "لكن جاءت لي مكالمة من الخطيب بأن المجلس عليه ملاحظات على دياز، ما جعل المفاوضات لا تتم".
وواصل: "الخطيب اختار بعد ذلك مدرب تشيكي، بعدها رئيس اتحاد جدة طلبه وقولت له تمام".
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