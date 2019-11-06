تركي آل شيخ يكشف كواليس مفاوضات رامون دياز مع الأهلي

تحدث تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاوضات الأهلي مع رامون دياز، حيث كان الأهلي قريبًا من التوقيع المدرب الأرجنتيني، لكن باتت المفاوضات بالفشل في النهاية.

قال تركي آل شيخ في

تصريحات تليفزيونية: "مفاوضات الأهلي مع رامون دياز كانت قريبة للغاية، كابتن الخطيب وافق على رامون دياز، وبعت حسام غالي لإبنه ليريه الأشياء بمصر، وكنت قد دفعت مبلغ مقدم للمدرب على أساس إنهاء التعاقد معه للنادي الأهلي".وتابع: "لكن جاءت لي مكالمة من الخطيب بأن المجلس عليه ملاحظات على دياز، ما جعل المفاوضات لا تتم".وواصل: "الخطيب اختار بعد ذلك مدرب تشيكي، بعدها رئيس اتحاد جدة طلبه وقولت له تمام".