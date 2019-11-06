بالمواعيد.. أهم مباريات اليوم الأربعاء

يشهد اليوم الأربعاء، إقامة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020.
ونستعرض أبرز المباريات فى التقرير التالى:
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ Vs أوليمبياكوس
لوكوموتيف موسكو Vs يوفنتوس
باريس سان جيرمان Vs كلوب بروج
ريال مدريد Vs جالطة سراى
رد ستار Vs توتنهام هوتسبير
باير ليفركوزن Vs أتلتيكو مدريد
أتلانتا Vs مانشستر سيتى
دينامو زغرب Vs شاختار
مواعيد مباريات الدورى الأوروبى والقنوات الناقلة
فيتوريا جيماريش Vs آرسنال
مواعيد مباريات كأس محمد السادس والقنوات الناقلة
نواذيبو Vs الشرطة
مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة
الرائد Vs التعاون
النصر Vs الفيصلى
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