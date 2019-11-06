قال تركي آل شيخ رئيس الترفيه السعودية، أنه هو ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اكتشفا أنهما وقعا في فخ وحرب لم تكن صحيحة، مؤكدًا، حبه للخطيب والنادي الأهلي.
كما تحدث عن أمنية له معالنادي الأهلي وحول الأستاد الجديد للمارد الأحمر.
وأضاف تركي آل شيخ في تصريحات تليفزيونية:" اكتشفت أنا والخطيب اننا وقعنا في فخ وروحنا لحرب مكنتش صح، سيكون بيني وبينه "خط ساخن" تواصل على طول من غير خد".
وتابع:" أتمني للأهلي تحقيق البطولة الأفريقية وهناك تطويرات في ملعب التتش وبناء ملعب جديد في الفترة القادمة".
وواصل:" لن أكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس إرادة الأهلي، لن استفيد شئ في ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ: أنا والخطيب وقعنا في الفخ.. وستاد الأهلي قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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