رياضة | باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع جوهرة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع جوهرة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد والفوز بخدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن باريس سان جيرمان يسعى إلى استغلال علاقة فينيسيوس جونيور المتوترة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وذلك من أجل إقناعه بالانضمام إلى حديقة الأمراء في ميركاتو الشتاء المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد سبق له محاولة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة الماضية ولكن النادي الفرنسي اشترط الحصول على خدمات فينيسيوس جونيور ضمن صفقة تبادلية وهو أمر رفضه مسئولو الملكي على الفور.

وذكر البرنامج الإسباني أنه من المتوقع أن يشهد موقف ريال مدريد تغيراً ملحوظاً إذا قرر باريس سان جيرمان التقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور خاصة بعد أن فقد النجم البرازيلي ثقة زيدان بالكامل بسبب تراجع مستواه ورعونته الحادة أمام المرمى.

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وأشاد البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد في سبتمبر الماضي بمواطنه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور عقب مشاركته مع منتخب السامبا أمام بيرو. كما وجه له نصائح وأكد أنه يحتاج الآن للتفكير بطريقة مختلفة عن ذي قبل والتركيز على الأهداف الكبرى بعد الآداء المميز الذي ظهر به مع الملكي في الموسم الماضي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "فاجأ فينيسيوس العام الماضي الجميع بآداؤه وليس من الطبيعي أن يفعل فتى في التاسعة عشر من عمره ما فعله مع ريال مدريد".

ووجه كاسيميرو نصيحته لفينيسيوس قائلا: "أخبرته من قبل أن هذا العام يجب عليه التفكير بنضج أكبر وما فعله الموسم الماضي كان غير طبيعي والآن أصبح من أهم اللاعبين في ريال مدريد".

وأضاف: "حين تكون لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد يجب أن تفكر في الأهداف الكبرى مثل المنافسة على الكرة الذهبية والدخول ضمن أفضل تشكيل للفيفا وفينيسيوس لاعب رائع وأثبت ذلك بالفعل".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "مازال صغيراً جدًا ولا يمكن وضع الكثير من الضغط عليه ومن المهم تواجده معنا في المنتخب الوطني ولكن يجب أن يكون هادئًا وفي الوقت نفسه يجب ألا يتجاوز المراحل، فهو قبل عامين كان لاعبًا في صفوف شباب فلامنجو".