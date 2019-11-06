رياضة | موعد مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش اليوم الأربعاء 6-11-2019 بالدوري الأوربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش اليوم الأربعاء 6-11-2019 بالدوري الأوربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الأوربي لكرة القدم إقامة مواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي ونادي آرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأوربي، ولحساب الجولة الرابعة، على غير العادة، حيث تقام مواجهات البطولة الأوربية الثانية في الطبيعي يوم الخميس.

موعد مواجهة فيتوريا جيماريش وآرسنال بالدوري الأوربي تنطلق المباراة في تمام الساعة :السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكه المكرمة والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ملعب لقاء فيتوريا جيماريش وآرسنال باليورباليج تقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكيس في مدينة جيماريش، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 30 ألف متفرج.

ويتواجد أرسنال رفقة فيتوريا جيماريش في المجموعة السادسة مع فرق آينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي ستاندرد ليج البلجيكي.

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ويحتل الجانرز صددارة المجموعة برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة في الثلاث جولات الماضية، بينما يحل آينتراخت فرانكفورت ثانياً وبرصيد 6 نقطاط، فيما يأتي ستاندرد ليج البلجيكي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وبأتي الفريق البرتغالي في نهاية ترتيب المجموعة بدون نقاط، بعد الفشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الثلات مواجهات الماضية.

القناة الناقلة لمباراة فيتوريا جيماريش وآرسنال باليوربا ليج اليوم الأربعاء

يتم بث قة المجموعة السادسة في البطولة الأوربية الثانية حصريًا عبر شاشة شبكة قنوات beIN SPORTS، قناة beIN SPORTS HD 2.

فيما يتولي مهمة التعليق على المواجهة المرتقبة المعلق التونسي نوفل باشي.

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