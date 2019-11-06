رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء 6/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء 6/11/2019 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي :-

وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن إذاعة جميع مباريات دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف تذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد فريق جالطة سراي التركي على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ترتيب مجموعة الريال في دوري الأبطال :-

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق جالطة سراي بالجولة الماضية في تركيا بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الألماني توني كروس في الشوط الأول من اللقاء، وكان هذا هو الفوز الأول للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

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2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتين.

4- جالطة سراي نقطة واحدة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق جالطة سراي التركي في ملعب السانتياجو برنابيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

وكان قد تعادل فريق ريال مدريد في آخر مبارياته قبل مباراة جالطة سراي التركي مع فريق ريال بيتيس بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في الليجا الإسبانية.